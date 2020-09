Proviisorapteekide Liidu konverentsil tõdeti, et Eesti tervishoiusüsteem ja apteegid on koroonaviiruse teiseks laineks paremini valmis kui kevadel. Haiglad on valmis kiirreageerimiseks ja apteekidest saab oluliselt rohkem terviseinfot kui varem.