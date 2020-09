Internetikasutajate andmete varastamine on muutunud lihtsamaks kui kunagi varem ja häkkimise näol on tegemist tulusa ettevõtmisega. Näiteks kohvikus istudes suvalisse wifi-võrku logides riskite sellega, et homme saadetakse teie meiliaadressilt kirju firma ülemusele või midagi veel hullemat.