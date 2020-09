Kui otsite parasjagu tööturul uusi väljakutseid, siis ehk on järgmine pakkumine just teie jaoks. Maailma üks tuntumaid pakirobotite tootjaid ehk Starship otsib Tallinnas mitutkümmet uut töötajat. Tuleb välja, et koroonakriis on ärile uue hoo sisse lükanud!