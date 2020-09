Vähem kui kahe nädala pärast peab valitsus esitama riigikogule eelarve, kuid vaidlused selle üle, millisel tasemel hoida Eesti kaitsekulusid, kestavad. EKRE leiab, et praeguses olukorras, kus eelarvereeglid on lõdvemad, on hea võimalus ära teha need kaitsealased otsused, mis seni rahapuudusel on edasi lükatud. Selleks on EKRE juhist rahandusministrile käidud teatud relvastust juba ka tutvustamas, Isamaa aga leiab, et kaitsekulutuste osas tuleks järgida seni kokkulepitud kava.