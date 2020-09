Muinasjutus on printsessidel olnud alati oma valge hobune. Järgnev lugu ongi lugu päris printsessist, kellel on ka päris hobused. Marion Mägi pärjati Missis Estonia tiitliga, ta on rõõmsameelne 4-aastase lapse ema, kes hoolitseb 14 hobuse eest.