Kas eesti keel on tõepoolest nii raske, et selle selgeks saamiseks tuleb ooperlauljaks hakata? Narva Eesti Keele Maja õpetaja Krismar Rosina kirjutatud räpiooper Karma näitab, et ooperilaval esinemine aitab küll keele selgeks saada. Vähemalt Eesti esimeses räpiooperis esinevad narvalased on küll eesti keele päris hästi selgeks saanud.