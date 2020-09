Mullu oli Eesti positiivne rändesaldo idaslaavi kultuuriruumi ja kolmanda maailma riikidega nii suur, et sama olukorra jätkumisel oleks juba kaheksa aasta pärast Eestis juures justkui nende riikide kodanikest koosnev Pärnu suurune linn. Seda on rääkinud ajaloolane EKRE liige Jaak Valge. Kas see on probleem Eesti riigile või püütakse lihtsalt valijaid võita? "Üks tont käib ringi mööda Euroopat - rändetont" just sellise pealkirjaga konverentsi korraldas EKRE Tartus.