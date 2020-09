Ülemaailmste Maailmakoristuspäeva korraldajad on eesmärgiks seadnud globaalsete talgute käigus keskkonnast kokku korjata miljard suitsukoni. Eelmisel aastal 2019 koristas maailma 180 riiki ja 21 miljonit inimest. Tänavu on koroona tõttu kõik väga segane, aga need samad 180 riiki midagi ikkagi korraldasid. "Palun ärge loopige suitsukonisid autoaknast välja!" See oli üks konikorjate hüüdlauseid.