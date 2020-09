Kujutage ette, et saate kõne, mis tuleb väidetavalt pangast ja teile öeldakse, et kui te kohe paroole ei anna, kaob kontolt kogu raha! Just sellise petukõne ohvriks on politsei andmetel vaid kahe ja poole kuu jooksul langenud pea sadakond inimest, raha on kurjategijad kätte saanud pea 250 000 eurot.