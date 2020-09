Aasta on Eesti restoranipidajatele olnud ülimalt raske. Turumaht on vähenenud pea 60%. Paljud on omad ärid sulgenud! Eks seepärast jagati Hõbelusika galal restoranidele auhindu teistmoodi. Tunnustust pälvisid need, kes suutsid koroona esimese laine üle elada. See on suur asi! Jääda ellu olukorras, kus restoraniuksed tuleb sageli kinni hoida ja sentigi pole võimalik teenida.