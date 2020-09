Üks eestlane, kes dokumanetaalfilmi "Estonia - leid, mis muudab kõik" tegijatega koostööd tegi, on endine riigiprokurör ja Estonia huku asjaolusid uurinud komisjoni juht Margus Kurm. Margus Kurmi juhitud komisjon tõestas omal ajal faktiliselt, et Estonia pardal veeti korduvalt Rootsi sõjaväeluure eestvedamisel sõjatehnikat. Dokumentaalsarja paljastuste valguses ülteb Kurm, et tõenäoliselt põhjustas Estonia huku kokkupõrge allveelaevaga.