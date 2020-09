Lauluväljak on Eesti rahva jaoks kui pühapaik. Kui laulukaart ei oleks paar aastat tagasi renoveeritud, avaneks seal ilmselt hoopis teistsugune vaatepilt. Nimelt üks 27-aastane mees üritas seda põlema süüdata. Ta ei arvestanud aga sellega, et uus laudis on immutatud põlenguvastase ainega.