Kas tantsija on ikka õige amet? Kas ühest tantsijast võib saada üheaegselt ärimees kui ka heategija? Kõlab kahtlaselt. Aga just nii võib ühe Jõgevamaalt pärit Eesti mehe kohta öelda küll. Tema nimi on Joel Juht! Ta võttis laenu, pani panti oma isikliku perevara, et ehitada noortele koht, kus pidada laagreid ja pidutseda ilma alkoholita!! Joeli juures pannakse pidu ilma kärakata. Ka nii saab.