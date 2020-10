Kas tõesti kiusavad ametnikud potipõllumehi ja sügishoidiste väikevalmistajaid, kel soov oma vahva toidukraam koduväravas või laadal maha müüa? Et sel juhul tuleks kõik purki pandu enne müüki justkui riigi registrisse võtta? Uurime, kas ja kuidas ametnikud Eesti rahvast kiusavad. Näiteks veterinaar- ja toiduametit teavitamata võib hoidiseid müüa vaid juhul, kui see on ühekordne müük.