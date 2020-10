Eesti lõbustusasutuste omanikud kurdavad, et südaöine alkoholimüügipiirang käristab nende käibesse suure augu. Sama häda vaevab ka Kuressaare kõrtmikke. Järgmisel nädalavahetusel peetakse Saaremaa ralli ja siis lõbutseb saarel tavapärasest märgatavalt rohkem külalisi. Et aga piirang kehtib vaid alkomüügi kohta, ega keela ära pärast keskööd baaris mõnulemist, siis just sellest kõrtsipidajad kinni haarasidki.