Majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas tunnistas, et segadus tšarterlendude lubamise ja keelamise üle tekkis, kuna peaminister Jüri Ratasel oli vaja teha Estonia huku teemaline äkkvisiit Rootsi. Kannatajateks jäid reisibürood, kes lähtusid valitsuse käskkirjast ja hakkasid reise Türki müüma. Selgub, et mis on lubatud peaministrile, pole lubatud tavaresisijatele.