Neljapäevast, kell 22.00, hakkab Kanal 2 näitama palju oodatud dokfilmi Estonia katastroofist. Kõik seeriad näidatakse ära alates 8. oktoobrist kõigil järjestikustel neljapäevadel kell 22.00. Elo Mõttus-Leppik arutles kahe inimesega, kes on juba filmi esimest seeriat näinud. Need on laevalt pääsenud Carl Erik Laantee Reintamm ja kunagine justiitsminister Rain Lang.