Kas ja kuidas on koroonaviirus muutnud teie elu? Kevadise koroonakarantiini ajal täheldasid psühhiaatrid, et Eestis tekkis rohkem meeleolu- või ärevushäire esmase diagnoosi saanud patsiente. Ka inimesed ise märkisid, et nad tajuvad rohkem stressi ja ärevust. Koroonaviirus on haigusepuhang, mis muudab kogu maailma ning inimesi, meie ümber.