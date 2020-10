Erakond Eesti 200 on praegu vaieldamatult populaarseim parlamendiväline erakond. Laupäeval valiti erakond juhiks tagasi Kiristina Kalla, kelle arvates on Eesti jõudnud stagnatsiooni ja tulevikuvaade puudub sootuks. Kallas lubas, et järgmise valitsuse moodustavad just nemad.