Perearstid on mures, kuna Eestisse ei ole sel aastal jõudnud piisavalt gripivaktsiine. Gripp on kõige ohtlikum vanemaealistele ja kroonilistele haigetele ning praegu on arstidel puudu sadu doose. Gripivaktsiinide järjekorrad apteekides on kuni kuu aja pikkused.