Eesti e-residentsuse programmil on täitunud viis tegevusaastat. Hiljuti avaldatud aruandes tõdeb riigikontroll, et kuigi programm on olnud kasumlik, ei ole riskide maandamisele pööratud piisavalt tähelepanu ja seetõttu võivad kahtlase taustaga e-residendid Eestile mainekahju põhjustada.