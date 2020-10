Erinevalt Eestist on Venemaa suur ja lai ning seal on väga eraldatud piirkondi, kus kõige kiuste ikkagi mõned inimesed veel elavad. Aga ka nendeni peab ju kuidagi post ja ka riiklik pension jõudma. Selleks on vaja erilist meest, kellele kohalikud on pannud hüüdnimeks Posti Rambo.