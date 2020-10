Kas olete mõelnud, et kui palju tegelikult maksab meile tasuta arstiabi? Need summad on teie digiloos näha ja kui neid vaadata siis vist ei teki enam küsimust, miks sotsiaalmaks nii suur on? Ja millisesse auku see riigil kaob? Tervishoid ei ole tasuta taevast kukkunud kingitus, seda rahastame me kõik ühiselt makstud maksudest.