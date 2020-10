Susanna Veldi on noor andekas jazzilaulja, laulukirjutaja ja sõnade autor. Koroona kriisi tõttu pidi ta USA-st tagasi koju Harjumaale tulema, ka tema Jaapani kontserttuur jäi kroona pärast ära. Aga see ei ole veel kõik! Susanna Veldi on õppinud neljas riigis ja räägib seitset keelt.