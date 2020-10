Meie hulgas on endiselt inimesi, kelle arvates on täiesti normaalne prügi maha visata, kuskile metsa alla viia või merre loopida. Tagajärjed sellisel käitumisel on aga lausa katastroofilised. Tõsi, Eesti loodus on võrreldes mõne muu riigiga ikka väga puhas. Loodetavasti see nii ka jääb.