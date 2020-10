Harku valla elanikud on mures Tiskre oja äärde paigaldatud veehüdrandi pärast, millest voolab välja suurel hulgal puhast vett. Vallaelanikud on mures ka selle pärast, kes voolava vee kinni maksab, samas Tallinna Vesi kinnitab, et tegemist on korrapäraste hooldustöödega.