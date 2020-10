Luksuslik elu suurperes! Karini ja Karli peres on viis last, elatakse Nõmmel kolmekorruselises majas, kus noortele on ehitatud päris oma katusekamber. Pereisa on ainus, kes käib palgatööl ja nii on tal igapäevaselt toita seitse suud, maksta trennirahasid, remontida ja lubada perele ka väikest meelelahutust. Pere ei kurda!