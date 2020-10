Riigikontroll tuvastas, et Haigekassa sõlmis aastateks 2018 – 2021 lepinguid eriarstiabi osutamiseks selliste eraraviasutustega, millel puudusid nii arstid, aparatuur kui ka sobilikud ruumid. Haigekassa on ebaõnnestunud pakkumustest õppinud ja kinnitab, et järgmistel hangetel need vead enam ei kordu.