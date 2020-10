Saage tuttavaks noore näitleja Karolin Jürisega, keda üha tihedamini võib leida kino või teleekraanilt ja loomulikult täiskohaga teatrilavalt. Karjääri algus on alati pöörane! Läti piiri lähistelt Mõisakülast pärit Karolini karjäär Tallinnas algab kommuunieluga. Üürikorterid mitme peale ja palju nooruslikku särtsu! See on tüüpiline algus kõigile provintsi noortele, kes pealinnas alustavad.