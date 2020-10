Viis aastat tagasi sai avalikuks, et diiselautode tootjad on aastatel 2005-2015 valmistatud sõidukite saastenäitusid võltsides avalikkust tahtlikult petnud. See on tähendanud keskkonnale kordades suuremat saastet, ent vähendanud ka autode väärtust. Saksa autotoojad on seetõttu tasunud juba rekordiliseid summasid, ent nüüd on kahjunõudeid hakatud koguma ka teistest riikidest, sealhulgas Eestist.