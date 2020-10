Lee Vardja on 44-aastane, vähidiagnoosi sai 3 aastat tagasi. Tänaseks tema keha enam ravile ei allu, kuid naine elab ja on armunud elusse ning naudib igat momenti. Imetlusväärne oskus elada nii, et iga hetk saame olla tänulikud nende õppetundide eest, mida annab meile elu, sõbrad ja perekond.