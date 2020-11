Tehti esimene samm, et muuta lähenemist ühistranspordisüsteemile Tallinnas, Harju- ja Põhja-Raplamaal. Et inimestel oleks võimalikult mugav kõiki ühistranspordiliike kasutada ja et transpordi juhtimine oleks Harjumaal ühtne ehk ühe lipu all. Kui Harjumaal selline lahendus leitakse ja ka rakendatakse, siis loodetakse sama süsteemi terves Eestis kasutada.