Aasta noorkokaks võistles end tänavu 21-aastane Tartu tüdruk Carina-Elisabeth Hade. Võit tasus enda ära, sest aasta noorkoka tiitel tõi 21-aastasele Carina-Elisabethile kümneid tööpakkumisi Eesti parimates restoranidest. Pole paha, sest Carina-Elisabeth Hade on alles lõpetamas Tartu kutsehariduskeskuses kokanduse eriala. Aga, mis teeb ühest kokkast tipp-koka? Kuidas Carina-Elisabeth on oma edu saavutanud?