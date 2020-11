Eesti politsei käsutuses on Škodad, mis on meie pättide püüdmiseks piisavalt võimsad ja kiired autod. Itaalias tuleb aga teinekord taga ajada mõnd Porschet või Ferrarit ja selleks on vaja palju kiiremat masinat. Itaalia politsei käsutuses on selle jaoks Lamborghinid.