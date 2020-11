Soojad ja lumevabad ilmad on põhjustanud selle, et autoomanikud lükkavad rehvivahetust pidevalt edasi ja ikka edasi. Esimene detsember on aga see kuupäev kui Eestis enam suverehvidega sõita ei tohi! Mis aga saab kui esimesel detsembril on jätkuvalt soe ja lund ei paista kuskilt? Kas siis saab trahvi?