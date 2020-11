Valitsusest on seni tulnud kolm erinevat jutupunkti maskikandmise asjas. Peaminister Ratas ütles, et maske tuleb kanda. Sotsiaalminister Tanel Kiik täpsustas, et nad lihtsalt annavad suuniseid. Terviseameti juht Üllar Lanno rääkis, et maskikandmine on soovituslik. Terviseamet soovitabki tervetel inimestel kanda korduvkasutatavaid maske ja neid hoolega pesta. Sedasi hoiab kokku maskidele kuluvat raha, sest valitsuse suuniste järgi tuleks neid nüüd kandma hakata.