Kaitseliidu asutamisest möödus täna sada kaks aastat. Kuid ka Kaitseliidu taasloomisest on saanud juba enam kui paarkümmend aastat. Nüüd on just õige aeg koguda kokku kõik see, mis võiks olla säilitamist väärt. Sõjamuuseum kuulutaski täna välja kogumiskampaania. Esimesteks annetajateks olid leitnant Madis Milling ja kindral Riho Ühtegi.