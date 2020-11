Narkojoobes autojuhte on Eestis olnud viimasel viiel aastal samas suurusjärgus, 250 ümber. sel aastal on aga vahelejääjate arv teinud suurema hüppe. Kas inimesed on hakanud rohkem tarvitama narlootikume või on hoopis politsei töö muutunud efektiivsemaks?