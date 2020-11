Tallinna Linnatranspordi ASi juht Deniss Boroditš ütles, et linnatransport tegeleb vaid reisijateveoga vastavalt kehtestatud graafikule ning marsruudile. Ning lisas, et linnatransport ei täida järelevaatajate ning õiguskaitseorganite funktsioone. Piletikontrolliga tegeleb Mupo, kõige muu kontrollimisega riigi politsei. See vastus on neile, kes küsivad, et kas uuest nädalast tehakse bussis, trollis, trammis trahvi, kui maski ees pole.