Tallinnas kogunes president Kersti Kaljulaidi kutsel riigikaitsenõukogu. See oli ametisoleva presidendi jaoks üheksas kord selline koosolek korraldada. Arutluse all oli perekond Helme väide justkui on USA valimistulemused võltsitud. Samuti kõneldi Eesti e-valimiste turvalisusest.