Jalakäija abimees helkur patenteeriti juba 1934. aastal, kuid paistab, et Eesti inimesed on seda visalt omaks võtmas! Pime aeg on käes ja kahjuks ka juhtumid, kus jalakäiaja on jäänud auto alla just sel põhjusel, et autojuht pole teda märganud!