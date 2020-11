Põhja-Eestis, eriti Tallinnas, on haigestumus koroonaviirusesse jõudmas kriitilisele tasemele, leiab Terviseameti juht Üllar Lanno. Nädalaga on kooliealiste seas tõusnud haigestumus lausa 300% ja nakkus on sees 82% pealinna koolis. Kuigi terviseametnikud hoiatavad, et Tallinnas võib juhuslikult nakatuda igal pool, ei pea paljud inimesed jätkuvalt vajalikuks näiteks ühistranspordis maske kanda.