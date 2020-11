Peaminister Jüri Ratas on seisukohal, et Ida-Virumaa gümnaasiumid peaksid kuni jõuluvaheaja lõpuni ehk järgmise aasta 10. jaanuarini jääma distantsõppele. Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri arvates ei mõju see õppetööle hästi, sest selles eestikeelses gümnaasiumis käib palju õpilasi, kelle kodune keel on vene keel ja kes vajaksid õppekava läbimiseks kooli vahetut tuge.