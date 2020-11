Uus normaalsus on see, et pärast südaööd kontrollivad politseipatrullid meelelahutuskohtade sulgemist! Koroonapiirang nõuab, et alates südaööst peab lõbustusasutus olema rahvast tühi ja suletud. Nädalavahetusel lõppesid kontrollreidid käeraudades piduliste, rüseluste ja sõimlemisega.