Tallinna Tehnikaülikooli linnakus Mustamäel alustas regulaarsõite juhita auto ehk iseAuto. Sõiduk liigub poolekilomeetrisel marsruudil Akadeemia tee 5 maja ning IT Kolledži vahel. Liini avamisega tähistatakse Euroopa tippülikoolide konsortsiumi EuroTeQ-i algust. EuroTeQ on Euroopa tipptehnikaülikoolide koostööna loodud supertehnikaülikooli projekt, et ühiselt tipp-insenere koolitades anda Euroopa Liidu majandusse senisest veel jõulisem panus, iseAuto on üks neist projektidest.