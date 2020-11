Eesti inimene on tasuta meditsiiniga nii ära harjunud, et seda ei kujuta teisiti ettegi. Aga juba lähema viie aasta jooksul jõuab tervishoiusüsteem kriisi lävele, sest raha enam ei jagu. Mida teha? Kas küsida raha patsiendilt endalt või tõsta makse? Võimalusi on mitmeid, kuid vanamoodi edasi minna pole mõistlik.