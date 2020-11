Karin ja Liisa tähistasid tänavu 18. sünnipäeva. Taustaks veel niipalju, et aastal 2003 92-aastasena siit ilmast lahkunud Aino Järvesoo lõi Tartu Ülikooli juurde oma abikaasa Elmar Järvesoo mälestusfondi, mille eesmärk on aidata kaasa Eesti rahvas ja tema tervise taastamisele. Lastetute perede kunstviljastamise projektile annetas Aino kolm miljonit krooni. Reporter uuriski, kuidas siis elavad need lapsed, kes tänu Aino Järvesoo annetusele elu said.