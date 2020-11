Euroopa Parlamendi saadik ja endine peaminister Andrus Ansip tellis Euroopa Liidu raha eest uuringu, millest selgus, et eestlased on koroonaviiruse kriisijuhtimisega üldiselt rahul. Ansip ise on valitsuse meetmete suhtes kriitiline ja sooviks näha rohkem vabadust näiteks lennuliikluses.