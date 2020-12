Eesti on nende Euroopa riikide seas, kes on valmis koroonavaktsiini kohe kasutama hakkama, kui Euroopa Ravimiamet selleks loa annab. Võrreldes teiste vaktsiinidega on koroonavaktsiinid turule toodud aga äärmiselt lühikese ajaga. Kas me saame ikka kindlad olla, et need on piisavalt ja põhjalikult läbi uuritud?