Valitsus kehtestas uued piirangud. Laupäevast peavad meelelahutuskohad uksed sulgema kell 10 ja kauplused peavad jääma pooltühjaks. Spaad ja huvialakeskused jäävad esialgu lahti. Eriti hull on olukord Sillamäel, kus on nakatunud vähemalt iga tuhandes inimene. Ida-Virumaal on haiglates kriis käes.